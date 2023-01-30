В Париже из-за забастовок будет нарушена работа транспорта

Работа общественного транспорта в Париже будет нарушена с вечера 30 января до утра 1 февраля в связи с общенациональной забастовкой в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщили в воскресенье французские транспортные предприятия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации Национальной компании железных дорог (SNCF), "движение поездов будет серьезно нарушено с 19:00 понедельника, 30 января, до 06:00 среды, 1 февраля". Сообщается, что в день забастовки будет ходить только один из трех скоростных поездов TGV, из региональных составов TER на линию выйдут два из десяти. "SNCF рекомендует пассажирам по возможности отменить или перенести свои поездки, запланированные на этот день, а также сделать выбор в пользу удаленной работы", - говорится в сообщении компании.

В свою очередь, Автономное управление парижского транспорта (RATP) информирует о перебоях на линиях городских электричек RER и метрополитена. "После объявления о проведении однодневной забастовки во вторник, 31 января, управление ожидает, что движение на линиях RER и метро будет сильно нарушено. Также вероятны незначительные затруднения в работе автобусов и трамваев", - отмечается в заявлении RATP.