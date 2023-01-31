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Трое пострадали при нападении на пассажиров в метро Брюсселя

Европа Материалы 31 января 2023 02:21 (UTC +04:00)
Трое пострадали при нападении на пассажиров в метро Брюсселя

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Вооруженный ножом мужчина напал в понедельник вечером на пассажиров станции брюссельского метро "Шуман", три человека получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили бельгийские СМИ.

Отмечается, что нападавший начал наносить удары в вагоне метро, затем пытался преследовать людей на платформе станции. Он был задержан железнодорожной полицией.

Движение поездов в результате инцидента было временно приостановлено, людей со станции эвакуировали.

На данной стадии прокуратура исключает версию теракта. Полицейские склоняются к тому, что задержанный, вероятно, имеет психические отклонения.

Станция "Шуман" находится в самом центре квартала учреждений Европейского союза.

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