Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Lufthansa намерена приобрести 40% акций ITA Airways за €250 млн

Европа Материалы 2 февраля 2023 14:42 (UTC +04:00)
Lufthansa намерена приобрести 40% акций ITA Airways за €250 млн

Читайте Trend в

Германская авиакомпания Lufthansa собирается приобрести 40% акций авиакомпании ITA Airways за €250 млн или €300 млн. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, переговоры между Министерством экономики и финансов Италии и авиаперевозчиком "идут хорошо". Источники добавили, что цель - "подписать предварительное соглашение о продаже как можно скорее", чтобы "быстро получить одобрение Европейской комиссии".

27 января Минфин Италии и Lufthansa подписали письмо о намерениях по поводу приобретения миноритарного пакета акций авиакомпании ITA Airways.

ITA Airways, принадлежащая итальянскому министерству экономики и финансов, была основана в октябре 2021 года на базе формально завершившей свое существование компании Alitalia, которая на протяжении двух десятилетий испытывала финансовые трудности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости