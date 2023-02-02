Lufthansa намерена приобрести 40% акций ITA Airways за €250 млн

Германская авиакомпания Lufthansa собирается приобрести 40% акций авиакомпании ITA Airways за €250 млн или €300 млн. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, переговоры между Министерством экономики и финансов Италии и авиаперевозчиком "идут хорошо". Источники добавили, что цель - "подписать предварительное соглашение о продаже как можно скорее", чтобы "быстро получить одобрение Европейской комиссии".

27 января Минфин Италии и Lufthansa подписали письмо о намерениях по поводу приобретения миноритарного пакета акций авиакомпании ITA Airways.

ITA Airways, принадлежащая итальянскому министерству экономики и финансов, была основана в октябре 2021 года на базе формально завершившей свое существование компании Alitalia, которая на протяжении двух десятилетий испытывала финансовые трудности.