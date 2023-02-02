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ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 3% годовых

Европа Материалы 2 февраля 2023 17:29 (UTC +04:00)
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 3% годовых

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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из пресс-релиза, опубликованного по итогам заседания совета.

"Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов и ожидает их дальнейшего повышения", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 3,25%.

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