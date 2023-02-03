Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Ирландия утилизирует неиспользуемые корабли ВМС

Европа Материалы 3 февраля 2023 06:21 (UTC +04:00)
Ирландия утилизирует неиспользуемые корабли ВМС

Читайте Trend в

Минобороны Ирландии объявило тендер на утилизацию выведенных из эксплуатации кораблей военно-морского флота, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как сообщает газета The Echo, речь идет о трех прибрежных патрульных судах, которые были сняты с дежурства летом 2022 года — флагманский LE Eithne, LE Orla и LE Ciara.

Издание ссылается на тендеры, размещенные на сайте Минобороны страны, в которых обсуждаются консультационные услуги по утилизации судов безопасным и экологичным способом. Расходы на разделку кораблей оцениваются в 130 тыс. евро.

Отмечается, что флагман LÉ Eithne может быть выкуплен Советом графства Корк для создания на нем плавучего музея.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости