Ирландия утилизирует неиспользуемые корабли ВМС

Минобороны Ирландии объявило тендер на утилизацию выведенных из эксплуатации кораблей военно-морского флота, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как сообщает газета The Echo, речь идет о трех прибрежных патрульных судах, которые были сняты с дежурства летом 2022 года — флагманский LE Eithne, LE Orla и LE Ciara.

Издание ссылается на тендеры, размещенные на сайте Минобороны страны, в которых обсуждаются консультационные услуги по утилизации судов безопасным и экологичным способом. Расходы на разделку кораблей оцениваются в 130 тыс. евро.

Отмечается, что флагман LÉ Eithne может быть выкуплен Советом графства Корк для создания на нем плавучего музея.