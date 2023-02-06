Renault утвердила решение сократить долю в Nissan до 15%

Французская автомобилестроительная компания Renault официально утвердила решение снизить долю в японской Nissan с 43,4% до 15%. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении компаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом Renault передаст 28,4% акций Nissan во французский траст с ограничением права голоса, за исключением избрания или увольнения директоров Nissan, назначенных Renault, и некоторых других случаев. Renault также сможет свободно продавать акции, находящиеся в этом трасте.

До настоящего времени компания Renault обладала 43,4% акций своего японского партнера. Однако Nissan располагал лишь 15% акций французской корпорации и не имел права влиять на ее решения. Японская сторона многократно заявляла о несправедливости такого положения дел, что и стало причиной начала длительных переговоров о пересмотре условий двустороннего альянса.

Теперь права участников альянса будут равными. "В результате передачи 28,4% акций Nissan в траст (принадлежащий Renault) Nissan сможет осуществлять свое право голоса в соответствии с его пакетом акций в Renault. Обе компании смогут свободно осуществлять свои права голоса в пределах имеющихся 15% акций", - отмечается в заявлении сторон.

Помимо этого, Nissan инвестирует в созданную Renault компанию Ampere ("Ампер"), специализирующуюся на электромобилях и программном обеспечении. Отмечается, что доля Nissan в новой компании составит 15%. Два автоконцерна также будут сотрудничать по ключевым проектам в Латинской Америке, Индии и Европе в области транспортных средств и технологий.