В Чехии возобновилось производство на автозаводе Toyota

Завод японского автоконцерна Toyota в чешском городе Колин, остановленный 31 января из- за недостатка компонентов, возобновил в понедельник производство. Об этом сообщило информационное агентство ČTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перерыв в производстве, вызванный свертыванием выпуска комплектующих в Китае на фоне пандемии коронавируса, был использован для проведения ремонтно-технических работ на предприятии. За время вынужденного простоя сотрудники автозавода, оставшиеся вне его стен, получали 80% установленного оклада.

Между тем, согласно агентству, производство автомобилей на заводе Toyota пока будет ограничено, так определенные проблемы с поставками комплектующих сохраняются. С марта на заводе будут сокращены некоторые рабочие смены по понедельникам и пятницам.

На чешском заводе Toyota, который в 2022 году произвел 202 тыс. легковых автомобилей моделей Aygo Х и Yaris, задействованы примерно 3,6 тыс. рабочих и служащих. Предприятие выпускает ежедневно около 1 тыс. машин. Работа проходит в три восьмичасовые смены с понедельника по пятницу.