Парламент Финляндии проголосует по договору о членстве в НАТО

Парламент Финляндии на заседании в среду проголосует по предложению правительства о членстве в НАТО, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Депутатам предстоит одобрить Североатлантический договор, соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, статусе национальных представителей и международного персонала, а также некоторые другие документы.

В январе комитет парламента по конституционному праву высказался за принятие решения о членстве в НАТО простым большинством.

"Для этого требуется согласие парламента, и это может быть сделано простым большинством. Мы посчитали, что это не настолько значительная передача полномочий НАТО, чтобы требовалось большинство в две трети голосов", - пояснила председатель комитета Йоханна Ояла-Ниемеля.

В мае 2022 года парламент одобрил заявку Финляндии на членство в НАТО 188 голосами против 8. Как ожидают политики и СМИ страны, вопрос о членстве в альянсе также будет принят большинством голосов.