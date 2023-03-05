На севере Италии произошли столкновения анархистов с полицией

Столкновения сотрудников правоохранительных органов с анархистами, устроившими шествие в поддержку отбывающего тюремное заключение экстремиста Альфредо Коспито, произошли в итальянском городе Турин на севере страны. Об этом сообщила в субботу газета La Repubblica, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, около тысячи человек принимают участие в шествии. Манифестанты совершили несколько актов вандализма: сообщается о разбитых витринах магазинов, поврежденных автомобилях и дорожных знаках. Силовики применили слезоточивый газ. Отмечается, что есть пострадавшие, включая двух сотрудников полиции. Как пишет газета, порядка 10 человек были доставлены в полицейский участок.

Коспито, член Неформальной анархической федерации - Международного революционного фронта, ответственного за полсотни экстремистских акций в Европе, отбывает тюремное заключение за покушение на менеджера компании ядерного сектора и организацию взрывов у казармы школы карабинеров. В результате никто не пострадал, однако акция была расценена судом как "акт политического терроризма".

Он отсидел в тюрьме уже 10 лет. В мае прошлого года Коспито был переведен под режим особо строгого содержания (обычно применяются к мафиози). Надзорные органы посчитали, что один из лидеров анархистов мог из тюрьмы продолжать руководить акциями соратников. Коспито объявил голодовку в знак протеста около четырех месяцев назад и после значительного ухудшения состояния здоровья был переведен в специальное отделение для заключенных больницы в Милане.