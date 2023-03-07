В Париже задержали 13 участников акции протеста против пенсионной реформы

По меньшей мере 13 человек задержаны к настоящему времени в ходе манифестации против пенсионной реформы, которая проходит во вторник в Париже. Об этом сообщили в префектуре полиции города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о шести задержанных, некоторые пытались пронести оружие в район проведения демонстрации.

В Париже, как передает корреспондент ТАСС, уже в течение нескольких часов продолжаются беспорядки и стычки радикально настроенных участников протеста с полицией. Для разгона хулиганов активно применяется слезоточивый газ. Основная часть манифестантов к настоящему моменту достигла конечной точки маршрута - площади Италии. По мере движения колонны хулиганы били рекламные щиты, витрины банков и магазинов, поджигали мусорные баки.