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В ФРГ отменили более 300 рейсов на 13 марта из-за забастовок в аэропортах

Европа Материалы 11 марта 2023 21:41 (UTC +04:00)
В ФРГ отменили более 300 рейсов на 13 марта из-за забастовок в аэропортах

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Забастовки в четырех аэропортах Германии, которые пройдут 13 марта, привели к отмене 300 рейсов. Об этом сообщил в субботу портал Focus Online, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К забастовке призывал профсоюз Verdi. Стачки пройдут в аэропортах Бремена, Гамбурга, Ганновера. Наибольшее число рейсов отменено в одной из крупнейших воздушных гаваней ФРГ - в Берлине. Там аннулированы 200 перелетов.

Verdi добивается улучшения условий труда для сотен работников наземных служб аэропортов по всей Германии.

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