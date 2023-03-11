Во Франции в акциях против пенсионной реформы приняли участие почти 370 тыс. человек

По меньшей мере 368 тыс. человек приняли в субботу участие в демонстрациях по всей Франции против пенсионной реформы, это значительно меньше, чем во вторник, когда на улицы вышли 1,3 млн человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные МВД республики.

В парижской манифестации, по информации ведомства, участвовали 48 тыс. человек, на 33 тыс. меньше, чем в прошлый раз.

Крупнейший французский профцентр "Всеобщая конфедерация труда" опубликовал собственные данные, согласно которым в Париже в акциях протеста участвовали около 300 тыс. демонстрантов. По всей республике, как отмечает организация, число протестующих составило более 1 млн человек.

На манифестации в Париже, согласно последним данным префектуры полиции, были задержаны 30 человек.

Колонна протестующих завершила марш на площади Нации на востоке Парижа. К настоящему моменту акция протеста, которая сопровождалась столкновениями агрессивно настроенных участников с силами правопорядка, подходит к концу, многие манифестанты уже покинули площадь.