В ходе протеста экоактивистов в Гааге задержали около 700 человек

Полиция Нидерландов задержала около 700 человек в ходе протеста экоактивистов, заблокировавших одну из главных дорог в Гааге, которая соединяет город в том числе с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Об этом сообщили в субботу в правоохранительных органах страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Задержаны около 700 человек", - говорится в сообщении полиции. Некоторым из задержанных была выдана сухая одежда, так как для разгона демонстрантов стражам порядка пришлось применить водометы.

По данным полиции, сама трасса стала доступна для движения после 20:00 по местному времени (22:00 мск). Водяные пушки были пущены в ход, когда активисты отказались расходиться после многочисленных требований и предупреждений со стороны правоохранителей и муниципалитета.

Несанкционированная акция была организована движением Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), выступающим против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь.

Организация уже в пятый раз в ходе протестов перекрывает эту трассу. В прошлый раз подобная акция состоялась в конце января, тогда задержали более 700 человек.