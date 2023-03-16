Президент Черногории распустил парламент

Президент Черногории Мило Джуканович в четверг подписал указ о роспуске скупщины (парламента) страны после того, как не удалось утвердить новый кабинет министров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает черногорская телерадиокомпания РRTCG.

RTCG отмечает, что, в соответствии с принятым в стране законодательством, после роспуска скупщины выборы следует провести самое ранее через 60 дней и самое позднее - через 100 дней. Таким образом, они могут пройти в конце мая - начале июня.

Телерадиокомпания напоминает, что в четверг истек срок, в который лидер партии "Демократический союз" Миодраг Лекич должен был сформировать новое правительство и объявить его состав, однако он не смог заручиться необходимой поддержкой депутатов.