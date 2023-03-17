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Член кабинета министров Германии впервые с 1997 года посетит Тайвань

Европа Материалы 17 марта 2023 16:53 (UTC +04:00)
Член кабинета министров Германии впервые с 1997 года посетит Тайвань

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Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер посетит на следующей неделе Тайвань. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба возглавляемого ею ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Визит запланирован на 20-22 марта. Это будет первый визит члена германского кабинета министров на Тайвань с 1997 года. Тогда остров посетил глава Минэкономики Гюнтер Рексродт (Свободная демократическая партия).

Как отметили в Минобразования, целью визита является расширение сотрудничества в области научных исследований и образования. "Тайвань является местом развития передовых технологий и занимает ведущие позиции в мире особенно в области производства полупроводников", - подчеркнули в германском ведомстве.

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