Член кабинета министров Германии впервые с 1997 года посетит Тайвань

Министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер посетит на следующей неделе Тайвань. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба возглавляемого ею ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Визит запланирован на 20-22 марта. Это будет первый визит члена германского кабинета министров на Тайвань с 1997 года. Тогда остров посетил глава Минэкономики Гюнтер Рексродт (Свободная демократическая партия).

Как отметили в Минобразования, целью визита является расширение сотрудничества в области научных исследований и образования. "Тайвань является местом развития передовых технологий и занимает ведущие позиции в мире особенно в области производства полупроводников", - подчеркнули в германском ведомстве.