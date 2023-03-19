Германия в 2022 году одобрила поставки оружия Эр-Рияду на сумму €44,2 млн

Правительство Германии в 2022 году, несмотря на серьезные экспортные ограничения, выдало разрешений на поставки оружия в Саудовскую Аравию на сумму €44,2 млн - столько, сколько не было поставлено с 2018 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в ответе Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, который опубликован в воскресенье агентством DPA.

По его информации, речь идет исключительно об экспорте для совместных проектов с другими странами Евросоюза или НАТО. В общей сложности для Саудовской Аравии было выдано 48 разрешений. Из общего объема экспорта €7,1 млн приходится на военное оружие, €37,1 млн - на другие виды вооружений. Среди них поставки истребителей Tornado и Eurofighter, которые производятся в Великобритании. Кроме того, правительство ФРГ разрешило США экспортировать в Саудовскую Аравию комплектующие для боевых кораблей на сумму €40,8 млн, которые изначально поступали из Германии.

До смены правительства в Германии в 2021 году, несмотря на масштабный запрет на экспорт оружия, для Саудовской Аравии было выдано 30 экспортных лицензий на сумму €2,52 млн. В 2020 году было предоставлено 51 разрешение на сумму €30,75 млн. В 2019 году - на €0,8 млн. Речь шла о специальных лицензиях на совместные проекты с партнерами по альянсу. Нынешняя правящая в ФРГ коалиция "Светофор" увеличила количество разрешений на экспорт до €44,2 млн в 2022 году.