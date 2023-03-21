Полиция провела обыски в офисе Mercedes-Benz в ФРГ в рамках дела о коррупции

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели обыск в офисе германского автопроизводителя Mercedes-Benz в Штутгарте в рамках дела о коррупции, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Речь, как во вторник сообщила газета Bild, может идти о миллионах евро.

Издание отмечает, что полиция подозревает двух сотрудников Mercedes-Benz во взяточничестве. Компания подтвердила Bild, что участвует в этом деле в качестве потерпевшей стороны и подала жалобу. В прокуратуре Штутгарта уточнили, что "ведут расследование в отношении двух человек по подозрению в коррупции и взяточничестве при ведении бизнеса". По данным источников, речь идет об одном из крупнейших раскрытых случаев взяточничества в компании.

Bild указывает, что подозреваемым удалось использовать хитрые уловки, чтобы гарантировать заключение контракта с определенными поставщиками. При этом они получили за это вознаграждение. Обыск был проведен 16 марта в отделе закупок и разработок на заводе в Зиндельфингене. Следователи изъяли, в частности, мобильный телефон и компьютеры.

В Mercedes-Benz заверили, что оказывают правоохранительным органам поддержку в расследовании. Вместе с тем, как подчеркивает Bild, следователи также провели обыск в доме как минимум одного подозреваемого.

На заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене работает около 35 тыс. сотрудников.