В Париже задержали 14 человек на манифестации против пенсионной реформы

Сотрудники полиции и жандармерии задержали 14 участников беспорядков в Париже, произошедших в ходе манифестации против пенсионной реформы. Об этом сообщили в четверг в префектуре столичной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В качестве причин задержания называется пронос на манифестацию запрещенных предметов, которые могут быть использованы как оружие. "Во время акции протеста полиция провела в общей сложности больше 2 тыс. проверок. Изъяты ножи, пиротехнические средства и петарды", - добавили в префектуре.

Первые столкновения начались в Париже спустя час после начала акции протеста. На площади Республики полиция вынуждена была применить слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных манифестантов, пытавшихся устроить беспорядки. Затем ожесточенное сопротивление было отмечено на бульваре Бон Нувель. Хулиганы, скрывающие лица черными масками и капюшонами, бросали в стражей порядка бутылки, камни и пиротехнику. Участники беспорядков также поджигали урны и мусорные баки на улицах, громили остановки и витрины магазинов и кафе. Полиция в ходе столкновений несколько раз применила слезоточивый газ. В настоящий момент ситуация на этой улице спокойная, хотя группы хулиганов все еще присутствуют на месте.