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На трубопроводе в Англии произошла утечка нефти

Европа Материалы 26 марта 2023 23:52 (UTC +04:00)
На трубопроводе в Англии произошла утечка нефти

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Утечка нефти зафиксирована из трубопровода нефтегазовой компании Perenco в гавани города Пул на западе Англии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в воскресенье вещательная корпорация Би-би-си, "около 200 баррелей пластовой жидкости" попало в залив в результате инцидента.

Прокачка нефти по трубопроводу остановлена, на место происшествия вызваны специалисты по ликвидации нефтяных разливов. Местные власти призвали жителей отказаться от заплывов в воде до последующего уведомления. Агентство по окружающей среде Великобритании проинформировало, что получило данные о "большом количестве нефти" в гавани Пула.

Глава муниципального совета Борнмута, Крайстчерча и Пула Филип Броадхед подтвердил информацию об утечке. Согласно телеканалу Sky News, местные власти объявили режим чрезвычайного положения из-за произошедшего.

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