В Maersk заявили о возможном сокращении прибыли более чем в шесть раз в 2023 году

Генеральный директор датской судоходной и логистической компании A. P. Moller-Maersk Винсент Клерк заявил, что прибыль компании в нынешнем году упадет до $2-5 млрд по сравнению с рекордным показателем в $31 млрд в 2022 году, поскольку международная торговля возвращается к "нормальному уровню". Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В прошлом году доход компании достиг рекордного уровня благодаря бурному росту экспорта в Европу и США из Китая на фоне пандемии, информирует издание. Клерк уверен, что в этом году мировая торговля вернется к нормальному уровню.

"В каком-то смысле Китай никогда не торговал так много с остальным миром, как в прошлом году, - приводит газета его слова. - Люди возвращаются к обычному уровню покупок".

Maersk расширила свое присутствие на внутреннем рынке Китая благодаря приобретению в 2021 году гонконгской компании LF Logistics за $3,6 млрд.