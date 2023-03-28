Еврокомиссия задерживает выделение $20,5 млрд помощи Италии

Еврокомиссия задерживает выделение Италии помощи в сумме €19 млрд ($20,5 млрд) для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 из-за сомнений в способности итальянского правительства выполнить все взятые на себя обязательства. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились продлить срок проверки [выполнения Италией обязательств] на месяц, чтобы дать Еврокомиссии возможность завершить оценку показателей", - приводит агентство заявление правительства Италии. В частности, ЕК должна рассмотреть, как осуществляются изменения в лицензировании портовой деятельности и как реализуются два проекта по возрождению городской среды. Соответствующие положения были утверждены соглашением Еврокомиссии и Италии в декабре 2022 года.

Совокупный объем финансовой помощи должен составить €192 млрд ($207,3 млрд), которые члены содружества собрали совместными усилиями. Италия уже получила €67 млрд ($72,4 млрд), однако не смогла потратить их достаточно быстро и эффективно из-за бюрократических проволочек.