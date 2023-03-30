В Чехии цена дизельного топлива для автомобилей снизилась до уровня января 2022 года

Цена дизельного автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Чехии, резко выросшая после 24 февраля 2022 года, опустилась до уровня января 2022 года. Также дешевеет бензин. Об этом сообщило в четверг информационное агентство CTK со ссылкой на компанию CCS, которая с 2005 года ежедневно собирает данные о стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Средняя стоимость одного литра дизельного автомобильного топлива на местных АЗС составляет 35,01 кроны (примерно €1,48). За прошедшую неделю она уменьшилась на 0,26 кроны, отметило агентство.

Средняя стоимость одного литра бензина "натурал" с наиболее низким допустимым октановым показателем составила 36,95 кроны (около €1,57). Это на 0,09 кроны меньше, чем неделю назад. Сейчас цена бензина на АЗС самая низкая за последние два месяца, отметило агентство. Эксперты прогнозируют в течение ближайших недель дальнейшее снижение стоимости автомобильного топлива в республике.

В Чехии цены на автомобильное топливо достигли исторического максимума в конце июня 2022 года. Тогда литр бензина на АЗС стоил в среднем 47,96 кроны (около €2,1 по курсу того времени), а литр дизельного топлива - свыше 48 крон (примерно €2,2).