В Финляндии пройдут парламентские выборы

Парламентские выборы состоятся в Финляндии в воскресенье. Обладающие правом голоса граждане республики изберут 200 депутатов однопалатного парламента сроком на четыре года. В голосовании принимают участие более 2,4 тыс. кандидатов от 22 зарегистрированных партий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избирательное право в Финляндии распространяется на всех граждан, достигших 18-летнего возраста. Республика разделена на 13 парламентских округов. Число избранных депутатов от каждого округа пропорционально количеству граждан, проживающих в нем. Один депутат всегда избирается от Аландских островов, имеющих особый демилитаризованный статус.

Согласно информации, предоставленной финским министерством юстиции, избирательные участки откроются в 9:00 и будут работать до 20:00. Предварительные результаты голосования станут известны после 20:00 и будут дополняться в ночь с воскресенья на понедельник. Окончательные итоги выборов объявят 5 апреля. Новый парламент начнет работу 11 апреля.

Досрочное голосование, в рамках которого свой голос могли отдать финны, находящиеся за пределами страны, прошло с 22 по 28 марта. Около 950 участков для досрочного голосования были открыты на территории республики, еще 200 работали в 86 зарубежных представительствах Финляндии по всему миру. По данным Министерства юстиции, досрочно на парламентских выборах проголосовали более 1,7 млн человек, что составляет 38,7% общего числа избирателей.