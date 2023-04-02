В Черногории пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье в Черногории. В борьбе за президентское кресло сойдутся действующий глава государства Мило Джуканович и представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович, бывший министр экономического развития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Государственная избирательная комиссия, по результатам первого тура выборов, состоявшегося 19 марта, Джуканович набрал 35,37% голосов, Милатович получил 28,92%. Несмотря на отставание от действующего президента в первом туре, именно Милатович является фаворитом второго тура.

Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 и закроются в 20:00. За процессом голосования будут следить свыше 1 тыс. наблюдателей.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.