В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 25 человек

Взрыв в кафе в Петербурге унес жизнь одного человека, еще 25 пострадали, в больницы направлены 19 человек, сообщил в телеграм-канале губернатор северной столицы Александр Беглов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города. Работаем в координации с правоохранительными органами. Они занимаются установлением обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть.