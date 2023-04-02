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В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 25 человек

Европа Материалы 2 апреля 2023 21:49 (UTC +04:00)
В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 25 человек

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Взрыв в кафе в Петербурге унес жизнь одного человека, еще 25 пострадали, в больницы направлены 19 человек, сообщил в телеграм-канале губернатор северной столицы Александр Беглов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города. Работаем в координации с правоохранительными органами. Они занимаются установлением обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть.

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