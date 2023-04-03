В ФРГ допускают возможность ограничения работы ChatGPT

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер допустил возможность блокировки на территории Германии чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на комментарий чиновника изданию Handelsblatt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В принципе, такие действия возможны и в Германии", - отметил Кельбер, комментируя возможность ограничения работы ChatGPT в ФРГ.

При этом в Берлине в настоящий момент не имеют конкретных планов по запрете чат-бота. По словам Кельбера, Германия запросила у Италии информацию о временном ограничении работы ChatGPT на территории республики. В Риме ранее приняли решение временно ограничить работу чат-бота из-за массового сбора личных данных итальянцев.

ChatGPT компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

31 марта итальянский регулирующий орган распорядился временно ограничить использование чат-ботом ChatGPT личных данных пользователей в Италии. Ведомство указало на "отсутствие информации для пользователей и всех заинтересованных сторон, чьи данные собирает OpenAI", а также на отсутствие "правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы". Регулятор отметил, что OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о принятых мерах.