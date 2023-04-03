Правящая коалиция ФРГ намерена сократить энергопотребление на 26,5% к 2030 году

Социал-демократическая партия Германии, "Зеленые" и Свободная демократическая партия, входящие в правящую в ФРГ коалицию, планируют принять закон с требованием сократить к 2030 году потребление энергии предприятиями частного и государственного сектора на 26,5% по сравнению с уровнем 2008 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий законопроект.

Новый закон сделает экономию обязательной для всех учреждений. Компаниям, потребляющим определенный уровень энергоресурсов, необходимо будет использовать "системы энергоменеджмента" для планирования своего уровня потребления на длительный срок.

Законопроект также предусматривает необязательные нормы снижения энергопотребления на 39% к 2040 году и на 45% к 2045 году. Он может быть утвержден до конца текущего месяца.

Для того чтобы достичь заявленной цели и стать "климатический нейтральной" экономикой к 2045 году, федеральному правительству Германии необходимо снижать национальное энергопотребление на 45 ТВт·ч в год. Ради этого необходимо будет ежегодно коллективно сокращать потребление на 5 ТВт·ч и землям ФРГ.

В период с 2008 по 2020 год энергосбережение в Германии в среднем находилось на уровне 6%. Этот показатель резко возрос в 2022 году на фоне попыток властей ФРГ снизить зависимость от поставок энергоресурсов из РФ и жестких мер экономии, достигнув 20%.