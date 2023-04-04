В Нидерландах в результате схода с рельсов поезда пострадали несколько человек

Несколько человек получили травмы в результате схода с рельсов поезда в районе деревни Воорсхотен в провинции Южная Голландия в Нидерландах. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на место инцидента прибыли спасательные службы. Состояние нескольких пострадавших оценивается как серьезное.

Причиной инцидента послужило строительное оборудование на железнодорожных путях, сообщила в Twitter служба безопасности региона Центральная Голландия.

"Пассажирский поезд врезался в строительное оборудование", - говорится в сообщении. Ранее утверждалось, что речь идет о столкновении пассажирского и грузового поездов.

Информационный портал nu.nl утверждает, что в поезде в момент аварии находилось около 50 человек. Согласно информации от очевидцев, передняя часть состава сошла с рельсов и оказалась в поле, средняя - завалилась на бок, а в хвостовой части начался пожар, который был быстро потушен.

Из-за инцидента движение поездов на этом участке приостановлено.