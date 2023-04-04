Ведущие экономические институты ФРГ прогнозируют рост ВВП на 0,3% в 2023 году

ВВП ФРГ в 2023 году вырастет на 0,3%, полагают ведущие экономические институты Германии, включая Институт экономических исследований Ifo (Мюнхен), Институт мировой экономики (Киль), Институт по изучению экономики RWI (Эссен) и Институт исследования экономики имени Лейбница (Галле). Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Осенью экономисты прогнозировали, что ВВП Германии снизится примерно на 0,4%. В 2024 году, как ожидают специалисты, рост ВВП страны составит 1,5% вместо прогнозировавшихся ранее 1,9%. Уровень инфляции в ФРГ в нынешнем году достигнет 6%, а затем снизится до 2,4% в 2024 году.

В конце марта постоянный экономический совет при правительстве Германии опубликовал прогноз, согласно которому ВВП ФРГ вырастет в 2023 году на 0,2%. До этого прогнозировалось сокращение на 0,2%. По данным экспертов, по итогам следующего года показатель повысится на 1,4%.