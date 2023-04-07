Макрон совершит государственный визит в Нидерланды

Президент Франции Эмманюэль Макрон 11-12 апреля совершит государственный визит в Нидерланды. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает AFP, французского лидера в поездке "будет сопровождать его супруга Брижит, а также семь министров, в том числе главы МВД, МИД и оборонного ведомства".

"Визит станет символом сближения двух стран", - приводит агентство позицию администрации французского президента. В предыдущий раз президент Франции совершил подобную поездку в Нидерланды в 2000 году.

В рамках турне планируется официальная церемония и ужин по приглашению короля Нидерландов Виллем-Александера и его жены Максимы.

Кроме того, в программе французского лидера значатся переговоры с премьер-министром страны Марком Рютте, а также посещения предприятий и лабораторий, информирует Agence France-Presse.

В настоящий момент Макрон находится с государственным визитом в Китае, который проходит с 5 по 7 апреля.