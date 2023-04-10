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Во Франции после обрушения домов обнаружили двух погибших

Европа Материалы 10 апреля 2023 05:24 (UTC +04:00)
Во Франции после обрушения домов обнаружили двух погибших

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Двух погибших обнаружили во время спасательных операций, проводимых после обрушения домов в Марселе. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM со ссылкой на пожарных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о шести пострадавших, добавив, что под завалами могут оставаться от 4 до 10 человек.

Причины взрыва, который привел к обрушению дома в Марселе, пока не установлены. Как заявил мэр города Бенуа Паян, это здание не числилось в списках аварийных и в последнее время от жильцов не поступало жалоб на его состояние. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заверил, что частичное обрушение соседнего здания не привело к жертвам среди полицейских и спасателей.

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