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В Валенсии впервые в мире пройдет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Европа Материалы 10 апреля 2023 17:35 (UTC +04:00)
В Валенсии впервые в мире пройдет эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

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Власти Валенсии начали в понедельник эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщили в мэрии города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе", - отмечается в пресс-релизе. Эксперимент продлится до 7 мая. На все понедельники, которые объявлены выходными, выпадают праздничные дни в Валенсии.

В ходе эксперимента будет проанализировано, как сокращенная рабочая неделя влияет на такие аспекты, как здоровье и благополучие местных жителей, окружающую среду и экономику, особенно в сфере торговли, гостеприимства и досуга. Ожидается, что результаты будут представлены в июле.

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