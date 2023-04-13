В Германии подтвердили разрешение Польше передать Украине МиГ-29

Министерство обороны Германии подтвердило, что Берлин разрешил Польше передать Украине пять МиГ-29, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МиГ-29 для Украины: правительство ФРГ одобрило поступившую сегодня заявку Польши на реэкспорт поставок МиГ-29 на Украину", - сообщило в четверг оборонное ведомство ФРГ на своей странице в Twitter.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус также прокомментировал это решение. "Я рад сообщить, что мы можем дать нашим польским партнерам обещание о поставке пяти МиГ-29 из бывших запасов Национальной народной армии в Украину", - подчеркнул Писториус. "Мы только сегодня получили заявку. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве совместно приняли это решение", - констатировал министр.