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В Германии подтвердили разрешение Польше передать Украине МиГ-29

Европа Материалы 13 апреля 2023 23:56 (UTC +04:00)
В Германии подтвердили разрешение Польше передать Украине МиГ-29

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Министерство обороны Германии подтвердило, что Берлин разрешил Польше передать Украине пять МиГ-29, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МиГ-29 для Украины: правительство ФРГ одобрило поступившую сегодня заявку Польши на реэкспорт поставок МиГ-29 на Украину", - сообщило в четверг оборонное ведомство ФРГ на своей странице в Twitter.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус также прокомментировал это решение. "Я рад сообщить, что мы можем дать нашим польским партнерам обещание о поставке пяти МиГ-29 из бывших запасов Национальной народной армии в Украину", - подчеркнул Писториус. "Мы только сегодня получили заявку. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве совместно приняли это решение", - констатировал министр.

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