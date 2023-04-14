В ходе беспорядков в Париже пострадали 10 полицейских

По меньшей мере 10 сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с агрессивными демонстрантами в Париже на акции протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает в четверг телеканал СNews со ссылкой на данные префектуры полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция приступила к задержаниям участников столкновений. По состоянию на 18:00 36 человек были задержаны на данной манифестации, часть из них - за попытку пронести потенциально опасные предметы на марш, другие - за участие в беспорядках.