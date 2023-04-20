Премьер Испании намерен встретиться с Байденом в Вашингтоне

Председатель правительства Испании Педро Санчес отправится в мае в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе кабмина королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель правительства отправится в Вашингтон 12 мая по приглашению президента США Джо Байдена, с которым встретится в Белом доме, - указали власти Испании. - Визит позволит углубить и без того тесные отношения, которые существуют между Испанией и Соединенными Штатами, двумя дружественными странами-партнерами и союзниками". Как отметили в кабмине, Санчес и Байден "подтвердят свою приверженность трансатлантической связи и твердую поддержку Украины".

"Они также рассмотрят искреннюю заинтересованность обеих сторон в укреплении их сотрудничества в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также то, как совместно противостоять глобальным вызовам, таким как чрезвычайная климатическая ситуация и защита демократии и международного порядка", - добавили в пресс-службе. Кроме того, Санчес и Байден обсудят позицию Испании как будущего председателя в Совете ЕС. Председательство Мадрида стартует 1 июля.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 19 апреля, что визит состоится для "углубления исторических связей" США и Испании. По ее словам, Байден и Санчес также намерены затронуть вопрос мер в отношении России.