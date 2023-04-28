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На севере Германии небольшой метеорит пробил крышу дома

Европа Материалы 28 апреля 2023 17:33 (UTC +04:00)
Небольшой метеорит упал в городе Эльмсхорн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии и пробил крышу одного из домов
На севере Германии небольшой метеорит пробил крышу дома

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Небольшой метеорит упал в городе Эльмсхорн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии и пробил крышу одного из домов. Об этом в пятницу сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, метеорит размером с теннисный мяч упал 26 апреля. Представитель Германского аэрокосмического центра (DLR) также подтвердил эту информацию. По его словам, такое событие случается крайне редко. Последний раз, как указали в DLR, метеорит падал в Германии в апреле 2002 года в Баварии недалеко от замка Нойшванштайн.

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