Греческие профсоюзы отметят День труда забастовками и митингами

Греческие профсоюзы объявили о проведении в понедельник многочасовой забастовки транспортников, приуроченной ко Дню труда. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ERT1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в понедельник весь день не будут работать все три линии афинского метро, не выйдут на маршруты пригородные электрички и трамваи. Сотрудники автобусных и троллейбусных парков не будут работать с начала смены в 05:00 до 09:00 и с 21:00 до конца смены (00:00). Все суда останутся на стоянках в портах из-за 24-часовой забастовки профсоюзов моряков. Ожидается, что прекратится и движение поездов.

Крупнейшие профобъединения страны - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE), Высший совет профсоюза государственных служащих и профсоюз "Всегреческий боевой фронт", близкий к Компартии Греции, - призвали трудящихся к участию в 24-часовой забастовке и митингам в центре Афин.

Всеобщая конфедерация труда Греции заявила, что "Первомай 2023 года трудящиеся страны встречаются в условиях роста дороговизны, безработицы, социальной бедности, ограничения трудовых прав, неравенства, неуверенности в завтрашнем дне и незащищенности на рабочих местах". "Трудящиеся годами носят эти тяжелые ноши на своих спинах. После почти 13-летнего кризиса трудовой народ Греции потерпел большие лишения: сокращение заработной платы, отмену коллективных трудовых договоров и ликвидацию трудового законодательства, ограничение числа работников, пользующихся коллективной защитой, безработицу, особенно среди молодежи, у которой имеется печальная привилегия быть в этом плане чемпионом Европы", - подчеркнула GSEE.