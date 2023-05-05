Швеция намерена ужесточить требования для получения подданства

Правительство Швеции намерено ужесточить требования для получения подданства страны. Наряду с этим кабинет министров и партия "Шведские демократы" (входит в правящую коалицию, но не в правительство) намерены создать комиссию по внесению в закон поправок, необходимых для лишения гражданства. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции в пятницу министр по делам миграции Мария Малмер Стенергард.

"Гражданство должно что-то означать. И это [нынешний закон] нужно улучшить как в юридическом, так и символическом отношении", - подчеркнула она.

В частности, предлагается закрыть в законодательстве лазейку, позволяющую преступникам, которым уже исполнилось 15 лет, но которые еще не достигли совершеннолетия (18 лет), становиться подданными королевства. Требуется также усложнить отказ от шведского подданства для мигрантов для противодействия насилию или угнетению, когда, например, есть подозрения, что родители, отказавшись от шведского гражданства, хотят вывезти своих детей из Швеции.

Законопроект должен быть представлен уже этим летом. Наряду с другими положениями в нем будет присутствовать требование материального самообеспечения и достойного поведения. Комиссия также должна внести предложение о церемонии присяги на верность стране, которая будет носить обязательный характер и станет завершающим этапом процесса предоставления гражданства.