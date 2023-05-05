Глава ВОЗ объявил о завершении режима ЧС по COVID-19 в мировом здравоохранении

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Об этом решении он сообщил в пятницу на брифинге в Женеве, согласившись с соответствующей рекомендацией экспертов ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою 15-ю встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации [по COVID-19] в общественном здравоохранении, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этой рекомендацией", - сказал глава ВОЗ. "С большой надеждой я объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации", - отметил Гебрейесус.

Страны должны сохранять бдительность в отношении COVID-19, поскольку коронавирус никуда не исчез и продолжает видоизменяться, что чревато новыми вспышками болезни, заявил глава ВОЗ. "Этот вирус находится здесь, чтобы остаться. Он все еще убивает и все еще видоизменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности", - отметил он.

Гебрейесус подчеркнул, что объявленное решение о прекращении режима чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с ковидом не следует расценивать как "повод для снижения бдительности".