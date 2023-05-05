Премьер Франции выразил надежду на преодоление разногласий с Италией после слов главы МВД

Париж надеется на конструктивный диалог с Римом после заявлений главы МВД Франции, который обвинил итальянские власти в неспособности справиться с проблемой незаконной миграции. Об этом заявила журналистам в пятницу премьер-министр Франции Элизабет Борн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу повторить, что Италия является ключевым партнером Франции, и наши отношения основаны на взаимном уважении", - сказала Борн, отвечая на вопрос журналистов о возможности Парижа принести извинения Риму за высказывания главы МВД.

Она подчеркнула, что французские власти "хотели бы сосредоточиться на спокойном диалоге для продолжения совместной работы".

В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMS заявил, что "премьер-министр Италии Джорджа Мелони, руководящая правым правительством, неспособна справиться с проблемой миграции". По его словам, в настоящий момент на юге Франции наблюдается "наплыв мигрантов, в том числе детей".

После этого заявления глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в Париж, запланированного на четверг. Вслед за этим глава французского внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор с Таяни, во время которого заявила о взаимном уважении между двумя странами и выразила надежду на встречу в ближайшем будущем.