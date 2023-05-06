Лейбористы впервые за 20 лет забрали большинство мандатов в местных органах власти Англии

Лейбористская партия Великобритании по итогам выборов в местные органы власти в Англии контролирует 2,6 тыс. мандатов, в то время как правящая Консервативная партия обладает 2,2 тыс. мест, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в пятницу вещательная корпорация BBC, впервые с 2002 года лейбористы обогнали тори и стали самой крупной в Англии политической силой на муниципальном уровне.

Согласно результатам выборов, прошедших в четверг, лейбористы улучшили свои позиции по меньшей мере на 532 места (сейчас подведены итоги в 228 из 230 местных органов власти). При этом консерваторы лишились более 1 тыс. мандатов. Лидер лейбористов Кир Стармер по итогам голосования заявил, что его партия находится на пути к победе на всеобщих парламентских выборах, которые должны пройти не позднее января 2025 года. В Лейбористской партии отметили, что "британское общество послало четкий сигнал, свидетельствующий о неприятии премьер-министра" Риши Сунака.

Партия "Либеральные демократы" увеличила число своих представителей в муниципальных органах власти более чем на 400 человек - до 1,6 тыс. депутатов. Всего избиратели определяли судьбу более чем 8 тыс. мандатов, состав 152 местных советов был переизбран полностью.

Как ранее отмечали британские политические комментаторы, результаты выборов покажут, насколько сильно экономический и политический кризис 2022 года пошатнул позиции консерваторов на региональном уровне. Также можно будет сделать вывод о том, удалось ли Сунаку, который занял свой пост в октябре 2022 года, выправить ситуацию и улучшить отношение населения к партии. Комментируя результаты выборов, премьер признал, что они оказались разочаровывающими для тори, но отказался считать их предвестником победы лейбористов на всеобщих выборах.

Голосование также преподносилось как тест для Стармера. Согласно подсчетам BBC, если бы всеобщие выборы проходили сейчас, то лейбористы получили бы поддержку 35% избирателей, в то время как тори - лишь 26%. Однако в корпорации уточнили, что при таком раскладе Лейбористская партия все равно вряд ли могла бы рассчитывать на получение большинства мест в парламенте, а значит, была бы вынуждена формировать коалицию.