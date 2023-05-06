В Лондоне задержали шестерых антимонархистов

Шесть членов антимонархической группы Republic были задержаны в субботу в Лондоне в преддверии коронации короля Великобритании Карла III. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, участников группы остановила полиция, когда они направлялись на Трафальгарскую площадь, чтобы провести акцию протеста. Среди задержанных - лидер движения Грэм Смит.

Официального заявления столичной полиции по этому поводу не приводится.

Тем временем тысячи человек собрались вдоль маршрута, по которому монарх в сопровождении королевы-консорта Камиллы проследует в карете менее чем через два часа от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, а затем обратно. На кадрах, которые демонстрирует канал, видно, как в один момент позади стоящих людей у парадной улицы Мэлл был поднят плакат с надписью "Кто выбирал его?".