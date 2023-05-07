Сунак и Трюдо обсудили расширение сотрудничества в сферах безопасности и обороны

Глава правительства Великобритании Риши Сунак обсудил в Лондоне со своим канадским коллегой Джастином Трюдо вопросы укрепления сотрудничества двух стран в сферах безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу канцелярией Сунака по итогам встречи премьеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры также обсудили то, как Канада и Соединенное Королевство могут расширять оборонное сотрудничество и совместно укреплять безопасность в технологической сфере, включая киберсферу и область квантовых технологий, - сказано в документе. - Затронув тему Украины, лидеры согласились с важностью того, чтобы она продолжала получать поддержку, которая будет ей необходима для обеспечения безопасности и восстановления как сейчас, так и в последующие годы. Они с нетерпением ожидают предстоящего в Вильнюсе важного саммита НАТО".

Трюдо прибыл в Великобританию в субботу вместе с лидерами многих других стран мира, чтобы присутствовать на церемонии коронации Карла III.