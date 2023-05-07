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Премьер Словакии объявил об отставке

Европа Материалы 7 мая 2023 16:15 (UTC +04:00)
Премьер Словакии объявил об отставке

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в воскресенье заявил, что попросил президента Зузану Чапутову освободить его от обязанностей главы правительства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Хегер, возглавляющий временное правительство Словакии, принял такое решение в связи с отставками министров. Ранее несколько министров его кабинета, включая главу МИД, направили соответствующее прошение.

Ожидается, что позднее в воскресенье Хегер встретится с Чапутовой. Президент страны теперь имеет право назначить нового премьера.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству Хегера. Президент Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов. Досрочные выборы были запланированы на 30 сентября 2023 года.

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