В Австрии чиновникам запретят использовать TikTok на служебных телефонах

Австрийским чиновникам по соображениям безопасности запретят использовать китайскую соцсеть TikTok ("ТикТок") на служебных мобильных телефонах. Об этом заявил в среду журналистам глава австрийского МВД Герхард Карнер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приложение TikTok будет запрещено на служебных телефонах. Но это, разумеется, не касается частных устройств", - сообщил министр.

По словам Карнера, мера призвана защитить государственную информацию, которая может храниться на служебных телефонах. Запрет касается служащих федеральных ведомств, однако чиновникам земельных органов также рекомендуется отказаться от приложения.

Ранее Еврокомиссия и Совет ЕС объявили о запрете на использование этого приложения в рабочих телефонах своих сотрудников. Такой запрет был введен для госслужащих США и Канады, а также ряда других стран.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance.