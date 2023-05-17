Орбан пожелал Эрдогану победы во втором туре выборов в Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победы во втором туре выборов, запланированном на 28 мая. Глава венгерского правительства позвонил в среду турецкому лидеру по телефону, чтобы поздравить его с успехом в первом туре и выразить уверенность в том, что он сохранит за собой президентский пост, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я только что звонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с убедительной победой в первом туре президентских выборов и выдающейся и неоспоримой победой его партии на недавних парламентских выборах в Турции. Удачи во втором туре, президент! Сильная и стабильная Турция - это хорошо для Венгрии, хорошо для Европы и хорошо для всего мира", - написал Орбан в Twitter.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По итогам вскрытия 100% урн Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, представитель политического блока "Ата" ("Альянс Отцов") Синан Оган - 5,17%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было заручиться поддержкой более 50% избирателей, в связи с этим 28 мая состоится второй тур голосования. В нем победу обеспечит простое большинство.

По итогам обработки 100% бюллетеней для голосования по составу парламента лидером остается "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития Эрдогана, которому достаются 323 места из 600.