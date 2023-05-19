Карл III занял 263-е место в рейтинге самых богатых жителей Великобритании

Король Великобритании Карл III занял 263-е место в рейтинге самых богатых жителей Соединенного Королевства, его личное состояние оценивается в £600 млн ($746 млн). Об этом свидетельствуют выкладки ежегодного перечня, опубликованного в пятницу газетой The Sunday Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как напомнило издание, состояние умершей в сентябре прошлого года королевы Елизаветы II год назад оценивалось в £370 млн ($460 млн по текущему курсу). The Sunday Times отметила, что Карл III забрался на столь высокую позицию не только благодаря полученному от матери наследству, но и успешному управлению герцогством Корнуолл. Речь идет о совокупной стоимости недвижимости, которая принадлежала нынешнему монарху, пока он был наследником престола принцем Уэльским. Совокупная стоимость входящих в герцогство земель по всей стране общей площадью свыше 50 тыс. гектаров, а также 260 ферм и стадиона в Лондоне с 2011 по 2022 год возросла почти на 50%, до £1,04 млрд ($1,29 млрд).

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти, которые в рейтинге за 2022 год находились на 222-м месте, теперь располагаются на 275-й позиции: за минувший год их состояние сократилось с £730 млн ($908 млн) до £529 млн ($658 млн). Тем не менее, как уточнило издание, они остаются самыми богатыми хозяевами премьерской резиденции в истории королевства.

Согласно The Sunday Times, пара оказалась в списке богатейших жителей Великобритании благодаря тому, что супруга Сунака имеет долю в размере примерно 0,9% в индийской IT-компании Infosys, которая принадлежит ее отцу, одному из богатейших людей Индии Нагаваре Мурти. Газета указала, что сокращение состояния Сунака и Акшаты Мурти объясняется падением стоимости акций Infosys за последние месяцы.

При этом, как добавило издание, весной прошлого года Сунак, занимавший на тот момент пост главы Минфина, оказался в центре скандала после того, как стало известно, что его жена является обладательницей особого налогового статуса, который позволяет ей как рожденной в Индии гражданке Великобритании платить большую часть налогов за пределами королевства.