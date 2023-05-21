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При стрельбе в Марселе погибли три человека

Европа Материалы 21 мая 2023 12:38 (UTC +04:00)
При стрельбе в Марселе погибли три человека

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По меньшей мере три человека погибли в ночь на воскресенье при стрельбе у ночного клуба в Марселе. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, неизвестный, проезжая на машине, открыл огонь из автомата Калашникова по припаркованному автомобилю, в котором находились пять человек. Трое погибли, о состоянии еще двоих не сообщается.

Подозреваемый пока не задержан. Его машину нашли сожженной через некоторое время после происшествия.

Другие подробности инцидента, а также мотивы нападавшего не уточняются.

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