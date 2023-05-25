Британский регулятор объявил о новом снижении тарифов на электроэнергию

Британский энергетический регулятор Ofgem объявил в четверг о новом снижении тарифов на электричество и газ. Как говорится в распространенном им сообщении, средний размер счетов британских семей с 1 июля уменьшится на 17% благодаря снижению оптовых цен на электроэнергию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предельный размер тарифа на электричество для домохозяйств будет снижен с 34 пенсов до 30 пенсов за 1 кВт•ч, а на газ - с 10 пенсов до 8 пенсов за 1 кВт•ч (соответствует примерно 0,1 куб. м). При этих расценках, согласно расчетам Ofgem, средние расходы домохозяйства, использующего и электричество, и газ, составят £2 074 в год. Благодаря правительственным субсидиям с октября прошлого года этот показатель искусственно удерживался на уровне £2 500 в год, а без них на фоне пиковых зимних цен мог бы достичь £4 280.

При новых тарифах Ofgem правительственные гарантии перестанут распространяться на большинство британцев, однако цены на электроэнергию по-прежнему остаются почти вдвое выше уровня, который наблюдался до начала конфликта на Украине. В октябре 2021 года в королевстве предельная стоимость 1 кВт•ч для электричества составляла 21 пенс, а для газа - 4 пенса. Размер среднего годового счета для домохозяйств оценивался в £1 277. В октябре 2020 года тарифы были еще ниже, а британские семьи в среднем платили за энергию £1 042 в год.

Как признают в Ofgem, в текущих условиях оплата "столь больших счетов по-прежнему будет оставаться проблемой для многих людей". "В среднесрочной перспективе мы едва ли увидим возвращение к тому уровню цен, который наблюдался до начала энергетического кризиса. По этой причине мы считаем крайне важным, чтобы правительство, Ofgem, потребительские организации и [энергетическая] отрасль в целом совместно работали над оказанием поддержки наиболее уязвимым категориям населения", - говорится в заявлении главы Ofgem Джонатана Брирли.