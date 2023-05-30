В Британии зафиксировали рекордную инфляцию

Согласно сообщению Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), инфляция в Великобритании достигла рекордных 9% в годовом исчислении, сообщает Trend.

Исполнительный директор BRC, Хелен Дикинсон, отметила, что инфляция продолжает расти в мае, и потребителям не следует ожидать возвращения цен на уровень 2021 года.

Несмотря на общий рост темпов инфляции, консорциум отметил незначительное снижение цен на продовольствие: рост стоимости продуктов питания замедлился с 15,7% до 15,4%. Официальная инфляция цен на продовольствие в этом году достигла самого высокого уровня с 1977 года.

В марте 2022 года Центр экономических и бизнес-исследований Лондона опубликовал доклад, предупреждая о возможном значительном снижении уровня жизни в Великобритании, что будет являться самым серьезным событием с 1950-х годов.